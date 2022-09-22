Вашингтон, 22 сентября 2022, 13:43 — REGNUM Министры иностранных дел Южной Кореи, США и Японии проведут трехстороннюю встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского Госдепа.
Согласно опубликованным данным, встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Южной Кореи Пак Чина и главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси состоится 22 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по мск).
Напомним, что предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран состоялась на Бали (Индонезия) 8 июля.
Ожидается, что представители Южной Кореи, США и Японии обсудят региональные и глобальные вопросы, цепочки поставок, пандемию коронавируса и борьбу с изменением климата.