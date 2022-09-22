Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Министры иностранных дел Южной Кореи, США и Японии проведут трехстороннюю встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского Госдепа.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

Согласно опубликованным данным, встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Южной Кореи Пак Чина и главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси состоится 22 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по мск).

Напомним, что предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран состоялась на Бали (Индонезия) 8 июля.

Ожидается, что представители Южной Кореи, США и Японии обсудят региональные и глобальные вопросы, цепочки поставок, пандемию коронавируса и борьбу с изменением климата.