Лондон, , 13:42 — REGNUM Окно возможностей для проведения переговоров и заключения мирного соглашению по бывшей УССР еще пока не закрылось, но для начала процесса необходим первый шаг со стороны США, пишет британский аналитик Анатоль Ливен в статье, вышедшей 22 сентября в Responsible Statecraft.

Обман Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

По словам Ливена, объявленная накануне президентом России Владимиром Путиным мобилизация является «значительной эскалацией», а подготовка к референдумам на освобожденных территориях еще больше осложнит достижение любого мирного соглашения.

«Таким образом, окно возможностей для мирного урегулирования в бывшей УССР быстро сужается. Однако оно все еще существует», — указал он.

Британский аналитик обратил внимание на то, что Путин еще не заявил, что Россия официально признает результаты референдумов и присоединит эти территории к Российской Федерации. Он напомнил, что республики Донбасса объявили о своей независимости от Киева в 2014 году, но признали их только в феврале 2022 года.

«Эта задержка со стороны Москвы была вызвана тем, что тем временем Россия вела переговорный процесс с Западом и поддерживала идею возвращения этих территорий Киеву в обмен на гарантию их полной автономии», — напомнил Ливен, имея в виду Минские соглашения.

Иными словами, утверждает британский аналитик, все еще существует вероятность того, что Россия не будет спешить признавать результаты референдумов, а оставит их в качестве разменной монеты для переговоров, не став сразу же присоединять эти территории.

«Таким образом, возможность мирных переговоров по-прежнему не исключена. Мы не знаем, как долго будет существовать такая возможность, но, учитывая, что времени может быть очень мало, Вашингтону следовало бы рассмотреть ее», — отметил Ливен.

Он указал на то, что та или иная мирная инициатива должна исходить от США, которым нужно отказаться от своей позиции, согласно которой решение о мирных переговорах может принимать исключительно Киев.

«Мирный процесс не может быть начат, если обе стороны не откажутся от предварительных условий для переговоров, которые совершенно неприемлемы для другой стороны. Хорошей отправной точкой для переговоров могли бы стать предложения, сделанные самим [киевским режимом] еще в марте, которые отвечали требованиям России по некоторым ключевым вопросам, включая нейтралитет. Тот факт, что Путин прямо и благосклонно упомянул мирное предложение [бывшей УССР] в своей речи, когда он объявил о частичной мобилизации России, может дать проблеск надежды для дипломатии», — продолжил британский эксперт.

«Если администрация Байдена не воспользуется этим потенциальным шансом на мир, последствия продолжающейся эскалации могут быть катастрофическими для всех заинтересованных сторон. Россия показала, что сохраняет значительный потенциал для эскалации, как с точки зрения мобилизации, так и массированных ударов по инфраструктуре [бывшей УССР] и ее властям, что также может привести к жертвам среди американских советников [в бывшей УССР]», — добавил он.

Кроме того, в ведении боевых действий России может помочь и Китай, который прежде был крайне осторожен и подавал признаки недовольства конфликтов в бывшей УССР. В то же время Пекин был встревожен и разгневан заявлениями США об изменении позиции Вашингтона в отношении Тайваня.

В заключение, Ливен отметил, что вооруженный конфликт представляет собой непредсказуемое явление. Пока, по его слова, преимущество на стороне Киева, однако необязательно, что так будет всегда.

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