Байдена призвали добиться переговоров между Россией и Киевом
Лондон, 22 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Окно возможностей для проведения переговоров и заключения мирного соглашению по бывшей УССР еще пока не закрылось, но для начала процесса необходим первый шаг со стороны США, пишет британский аналитик Анатоль Ливен в статье, вышедшей 22 сентября в Responsible Statecraft.
По словам Ливена, объявленная накануне президентом России Владимиром Путиным мобилизация является «значительной эскалацией», а подготовка к референдумам на освобожденных территориях еще больше осложнит достижение любого мирного соглашения.
Британский аналитик обратил внимание на то, что Путин еще не заявил, что Россия официально признает результаты референдумов и присоединит эти территории к Российской Федерации. Он напомнил, что республики Донбасса объявили о своей независимости от Киева в 2014 году, но признали их только в феврале 2022 года.
Иными словами, утверждает британский аналитик, все еще существует вероятность того, что Россия не будет спешить признавать результаты референдумов, а оставит их в качестве разменной монеты для переговоров, не став сразу же присоединять эти территории.
Он указал на то, что та или иная мирная инициатива должна исходить от США, которым нужно отказаться от своей позиции, согласно которой решение о мирных переговорах может принимать исключительно Киев.
Кроме того, в ведении боевых действий России может помочь и Китай, который прежде был крайне осторожен и подавал признаки недовольства конфликтов в бывшей УССР. В то же время Пекин был встревожен и разгневан заявлениями США об изменении позиции Вашингтона в отношении Тайваня.
В заключение, Ливен отметил, что вооруженный конфликт представляет собой непредсказуемое явление. Пока, по его слова, преимущество на стороне Киева, однако необязательно, что так будет всегда.
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