Москва, , 13:48 — REGNUM Продлить зерновую сделку можно при условии, что она выполняется. Но США и их партнёры до сих пор не решили важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 22 сентября журналистам.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее президент США Джо Байден заявил на Генассамблее ООН, что зерновую сделку нужно срочно продлить. По словам Рябкова, Вашингтон, Киев и прочие акторы соблюдают интересующую их часть сделки и пытаются вести игру в одни ворота.

«Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться», — сказал Рябков.

Он добавил, что пока не будут решены проблемы, о которых российская сторона говорит на всех уровнях, нельзя констатировать выполнение сделки.

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