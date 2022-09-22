Москва, 22 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Продлить зерновую сделку можно при условии, что она выполняется. Но США и их партнёры до сих пор не решили важнейшие вопросы, в том числе логистики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 22 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Ранее президент США Джо Байден заявил на Генассамблее ООН, что зерновую сделку нужно срочно продлить. По словам Рябкова, Вашингтон, Киев и прочие акторы соблюдают интересующую их часть сделки и пытаются вести игру в одни ворота.

«Для того, чтобы что-то продлевать, что-то должно соблюдаться», — сказал Рябков.

Он добавил, что пока не будут решены проблемы, о которых российская сторона говорит на всех уровнях, нельзя констатировать выполнение сделки.

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