Москва, 22 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Западу и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — написал Медведев в телеграм-канале.

Таким образом он прокомментировал решение президента России Владимира Путина о поддержке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье и о частичной мобилизации в РФ.