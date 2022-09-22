Казань, 22 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Центробанк работает над законодательными инициативами, которые позволят бороться с мошенничествами в финансовой сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Андрей Выборнов в ходе Международного банковского форума.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

По его словам, регулятор сейчас активно работает над двумя законопроектами. Один из них связан с организацией взаимодействия между регулятором и МВД России.

«Второй законопроект по противодействию мошенничеству в национальной платежной системе, где мы пытаемся реализовать правовые условия для защиты с одной стороны потребителей финансовых услуг, клиентов банков, которые объективно выступают слабой стороной в этой ситуации. С другой стороны, пытаемся ограничить и сделать максимально сложной жизнь мошенников, но в пределах тех условий, которые установлены законодательством, в первую очередь Гражданским кодексом», — сказал Выборнов.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) внес в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий увеличить суммы возврата банками денежных средств, похищенных мошенниками. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, по которому Банк России должен будет предоставлять правоохранительным органам данные о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента.