Кострома, 22 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Некоммерческие организации Костромской области, занимающиеся поиском пропавших без вести солдат, будут переведены на прямое финансирование из бюджета региона. Постановление об этом подписал губернатор области Сергей Ситников.

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Получить поддержку могут НКО, организующие не менее двух экспедиций в год. Средства регионального бюджета могут быть потрачены на транспортные расходы поисковиков, бронирование жилья, питание. Размер субсидии будет зависеть от масштабности работ.

Как сообщает администрация, ранее механизм прямого субсидирования уже был принят в отношении организаций, работающих с инвалидами и детьми с заболеваниями. По мнению губернатора, все НКО, выполняющие «особые социальные общественно-значимые задачи» должны быть выведены из грантовой системы. О других направлениях, которые планируется поставить в один ряд с поисковиками, детскими НКО и организациями, помогающими инвалидам, пока не сообщалось.