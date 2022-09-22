Москва, 22 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знает о разговоре с его сыном о повестке и мобилизации. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не смотрю материалы команды этого заключённого. Это первое. Второе — я знаю об этом, но также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили», — заявил Песков.

При этом он отметил, что знает полное содержание разговора «от своего сына».

Ранее разговор с сыном Пескова произошёл в прямом эфире на Youtube. Он был посвящён объявленной в России мобилизации.