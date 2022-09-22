Чебоксары, 22 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии вступил в силу приговор чебоксарцу, уличённого в 17 эпизодах преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Он сбывал запрещённые вещества через «закладки» в мандаринах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Чебоксар, который в августе был осуждён Канашским районным судом на девять лет колонии строгого режима за 17 эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотиков. По итогам апелляции судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила решение без изменений в части квалификации действий и срока наказания.

Правоохранители установили, что осуждённый действовал с группой лиц на территории Канаша, Шумерли и Шумерлинского района, для чего закупил оптовую партию растительного наркотического средства, расфасовал по пакетикам и оборудовал 16 «тайников-закладок», сообщая их координаты неустановленному лицу для последующей передачи этих сведений потребителям наркотических средств.

«Злоумышленник каждый из свёртков клал внутрь мандаринов, которые раскладывал в тайники», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ходе обысков в жилище и автомобиле чебоксарцы также были обнаружены наркотические средства.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в августе 2022 года в Чувашии задержан гражданин иностранного государства, у которого обнаружили 6 кг синтетических наркотиков. Следствие полагает, что оптовая партия запрещённых веществ перевозилась из Ярославской области.

Подробнее: У иностранца в Чувашии изъяли 6 кг наркотиков

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в попытке сбыть 6,4 кг наркотиков.

Подробнее: У членов преступной группы в Чувашии изъяли 6,4 кг наркотиков