Астана, 22 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл 22 сентября оперативное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также обсудили встречи Токаева с руководителями государств и представителями корпораций в США. После этого президент сделал ряд поручений.

Напомним, Токаев в США встречался с представителями глобальных финансовых институтов и международных корпораций. Он призывал к сотрудничеству и обещал облегчить ведение бизнеса для них в Казахстане.