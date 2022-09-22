Москва, , 13:36 — REGNUM Условия жизни в плену у ВСУ были крайне тяжелыми, рассказали освобожденные в результате обмена 21 сентября военкору Александру Коцу.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поселили в подвале какой-то воинской части. Спали на поддонах, было очень сыро. Есть давали два раза в день, по две-три ложки каши. Мылись раз в месяц», — рассказал один из освобожденных.

Также на пленных осуществлялось психологическое давление, с использованием угроз их принуждали говорить на камеру о том, что во всём якобы «виновата Россия».

Как сообщалось ранее, в результате обмена были освобождены более 80 российских солдат и офицеров, а также политик Виктор Медведчук. В обратном направлении проследовали 215 человек, включая лидеров запрещенного в России «Азова» (они будут находиться в Турции).