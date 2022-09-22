Йошкар-Ола, 22 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся на территории Марий Эл, смогут принять участие в референдумах по вопросу воссоединения с Россией в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Марий Эл.

Tatarstan.ru Референдум

Участок для голосования в очной форме будет работать 27 сентября в Общественно-политическом центре республики. С 23 по 26 сентября можно будет принять участие в референдумах вне помещений для голосования.

ЦИК Марий Эл также будет содействовать проведению референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в освобожденной части Запорожской области референдум о воссоединении с Россией пройдет 23−27 сентября. В этот же период пройдут референдумы в Херсонской области, а также на территории Донбасса.

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