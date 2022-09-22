Москва, , 13:35 — REGNUM Основная причина введения частичной мобилизации связана с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Кремля уточнил, что Россия на территории б. УССР сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других государств.

«В обращении к гражданам Владимир Путин подчеркнул, фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», — пояснил Песков.

ИА REGNUM сообщало, с 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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