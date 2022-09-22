Москва, 22 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. На данный момент не было принято каких-либо решений о проведении в России экономической мобилизации. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт (об экономической мобилизации) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он указал, что в законах о мобилизации всё прописано и содержатся данные о проводимых мобилизационных мероприятиях.

«В настоящий момент таких условий нет», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение властей Татарии и Курской области запретить выезд за пределы соответствующих регионов тех, кто подлежит мобилизации, не противоречит указу президента РФ о мобилизации.