В Челябинске руководитель отделения связи похитила почти 6,5 млн рублей
Челябинск, 22 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Челябинске руководитель одного из отделений связи похитила около 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
По данным следствия, 50-летняя женщина позарилась на деньги, принадлежащие организации. Их она перечислила во время рабочей смены на свой банковский счёт.
Теперь даме предстоит отвечать за присвоение денег. Пока она находится под подпиской о невыезде.