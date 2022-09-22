Челябинск, 22 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Челябинске руководитель одного из отделений связи похитила около 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, 50-летняя женщина позарилась на деньги, принадлежащие организации. Их она перечислила во время рабочей смены на свой банковский счёт.

Теперь даме предстоит отвечать за присвоение денег. Пока она находится под подпиской о невыезде.