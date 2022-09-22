Пенза, 22 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На Юбилейной площади города Пензы 23 сентября состоится патриотический концерт «Своих не бросаем!». Начало в 13:00 (мск), сообщает пресс-служба городской администрации.

Pnzreg.ru Концерт-митинг «Крымская весна» в Пензе

Участие в мероприятии примут творческие коллективы города. Акция проводится в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по воссоединению с Россией.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове 23 сентября пройдет митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие организовано Саратовским отделением «Боевое Братство».

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