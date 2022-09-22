Мадрид, 22 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Испания объявила об увеличении своих возможностей по отправке природного газа во Францию и Италию в рамках европейских усилий по снижению зависимости от российского топлива, сообщает Financial Times.

Трубопровод

Министр энергетики и охраны окружающей среды Испании Тереса Рибера заявила 22 сентября, что страна увеличила объем газа, который может поставить во Францию по имеющемуся трубопроводу в Стране Басков, а также инвестирует в инфраструктуру для доставки большего количества сжиженного природного газа в Италию.

Испания стремится представить себя в качестве газового хаба, который может помочь Европе разрешить проблему энергетического кризиса, вызванного резким сокращением поставок российского газа.

Оговоренные Риберой объемы газа относительно невелики по сравнению с более масштабными планами Мадрида по строительству нового газопровода MidCat во Францию через Каталонию, однако этот проект натолкнулся на твердое сопротивление Франции.

Министр заявила, что Испания сможет отправлять во Францию дополнительно 1,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводу, принадлежащему компании Enagas, после внесения изменений в инфраструктуру в баскском приграничном городе Ирун, где газ подготавливается для транспортировки по трубопроводу.

«Испания проявляет солидарность и хочет внести свой посильный вклад в укрепление безопасности поставок в Европе», — сказала Рибера.

Испанское правительство объявило о трех проектах по увеличению потенциальных поставок в Италию, включая адаптацию регазификационных мощностей Enagas в Барселоне, откуда сжиженный природный газ может поставляться по Средиземному морю.