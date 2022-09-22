Южно-Сахалинск, , 13:31 — REGNUM Специальная операция в защиту Донбасса обнажила реальную картину — Россия противостоит объединившимся Западу и киевскому режиму, считает член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Частичная мобилизация, объявленная верховным главнокомандующим, является абсолютно верным решением в настоящее время. Спецоперация обнажила реальную картину: сейчас наша страна противостоит объединившимся Западу и киевскому режиму. ЛНР, ДНР просит помощи», — цитирует Меркушева пресс-служба мэрии города.

Он подчеркнул, что в референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях должны принять участие как можно больше людей и главная задача обеспечить их безопасность и свободу мнения. Принятое населением Донбасса решение изменит жизнь региона.

Сам Олег Меркушев является военнообязанным и готов к мобилизации для участия в специальной операции.

«Мужчину судят по поступкам. Каким ему быть, дело каждого. Скажу за себя: я — военнообязанный, нахожусь в запасе. Если придет повестка, то пойду выполнять поставленные Родиной задачи!» — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.