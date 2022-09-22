Москва, , 13:30 — REGNUM Решение властей Татарии и Курской области запретить выезд за пределы соответствующих регионов тех, кто подлежит мобилизации, не противоречит указу президента РФ о мобилизации. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Восьмой пункт указа президента: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроки, которые определяются Министерством обороны России для каждого субъекта Российской Федерации», — заявил Песков.

«Это и есть ответ на ваш вопрос», — подчеркнул он.