Москва, 22 сентября 2022, 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обмене бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Россия получила 55 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.
Читайте также: Минобороны России подтвердило обмен пленными с Киевом