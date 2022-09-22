Москва, 22 сентября 2022, 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обмене бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует. Нет, у меня нет полномочий это комментировать», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Россия получила 55 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.

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