Москва, 22 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обмене бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует. Нет, у меня нет полномочий это комментировать», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Россия получила 55 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука.

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