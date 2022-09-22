Владивосток, , 13:27 — REGNUM Во Владивостоке раскрыто убийство, совершенное в 2014 года. Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего обвиняемого завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Приморью.

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По версии следствия, 30 апреля 2014 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в компании знакомых, встретил потерпевшего, который также был нетрезвым. Во время общения возник конфликт, в ходе которого обвиняемый предложил оппоненту проехать в район гаражей в поселке Трудовое. Возле гаражей он нанёс жертве множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Приятель спрятал тело в безлюдном месте.

До апреля 2022 года о местонахождении потерпевшего никто не знал. Весной 2014 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына.

В ходе расследования уголовного дела отрабатывалось несколько версий, среди которых вопросы по долговым обязательствам потерпевшего. В итоге личность преступника установлена. Фигурант признался в содеянном и в ходе проверки показаний на месте следователи обнаружили останки потерпевшего.

Мужчине предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красноярского края предстанет перед судом в Крыму по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику, в результате чего тот скончался. Преступление было совершено более 25 лет назад, подозреваемый находился в розыске.