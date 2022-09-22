Москва, 22 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Частичная мобилизация связана с тем, что России теперь приходится противостоять фактически блоку НАТО, а не просто ВСУ. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент в своём выступлении вчерашнем дал чёткую характеристику и объяснил причины принятия такого решения», — заявил Песков.

«Дело в том, что спецоперация начиналась для выполнения целей на (территории б. УССР). Сейчас нам де-факто противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностям. Это и привело к такой необходимости», — указал он.