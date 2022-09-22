Москва, , 13:27 — REGNUM Решение о частичной мобилизации в России было оправданным и своевременным. Об этом 21 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, мобилизованные смогут прикрывать тылы контрактных сил, обеспечив зону специальной военной операции необходимыми резервами в личном составе.

«Я считаю, это правильное решение. Принято оно вовремя. Надо отметить, что для того, чтобы воевать на передовой ресурсы не нужны, а вот, чтобы прикрывать наши тылы, чтобы резервировать наши силы, эти силы и средства нам нужны», — сказал Алаудинов.

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