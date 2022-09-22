Москва, 22 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Решение о частичной мобилизации в России было оправданным и своевременным. Об этом 21 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

По его словам, мобилизованные смогут прикрывать тылы контрактных сил, обеспечив зону специальной военной операции необходимыми резервами в личном составе.

«Я считаю, это правильное решение. Принято оно вовремя. Надо отметить, что для того, чтобы воевать на передовой ресурсы не нужны, а вот, чтобы прикрывать наши тылы, чтобы резервировать наши силы, эти силы и средства нам нужны», — сказал Алаудинов.