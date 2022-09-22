Москва, , 13:26 — REGNUM Военные Вооружённых сил (ВС) РФ и республик Донбасса, которые были ранее освобождены из плена киевского нацистского режима рассказали о «скотском» отношении к ним. Видеозапись их слов 22 сентября приводит RT в своём телеграм-канале.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Фашизм присутствует на [территории б. УССР], издеваются. Издеваются жёстко, насильно. Поначалу били, после чего содержали в условиях… в подвале жили, на поддонах. Спали на поддонах», — рассказал один из освобождённых российских военных.

Также он отметил, что указанный подвал был сырым и пленных кормили в лучшем случае два раза в день и у них было постоянное чувство голода, в результате чего он потерял не менее 10 кг своего веса.

Кроме того, двое других пленных также рассказали о плохих условиях содержания их в плену у киевских боевиков, о «скотском» отношении к пленным и плохом кормлении, при котором военнопленным не хватало даже хлеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус специальной военной операции России на территории бывш. УССР не изменился.