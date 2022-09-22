Бишкек, , 13:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от внешнеполитического ведомства Таджикистана не нагнетать обстановку, распространяя провокационную и недостоверную информацию о ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

МИД Киргизии

Дипломатическое ведомство Киргизии отмечает, что 21 сентября МИД Таджикистана в очередной раз предпринял попытку ввести мировое сообщество в заблуждение, «подливая масло в огонь своими необоснованными подозрениями».

Министерство иностранных дел подчёркивает, что Киргизия исполнила все пункты последнего протокола, подписанного руководителями госкомитетов нацбезопасности двух стран.

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«Не соответствуют действительности предположения таджикского МИДа о нахождении сил и средств киргизской стороны в приграничных районах с Таджикистаном, а также нарушения ее воздушного пространства БПЛА, якобы залетающими с территории Киргизии», — поясняет киргизское внешнеполитическое ведомство.

Также киргизский МИД обращает внимание на то, что таджикская сторона отвела в пункты постоянной дислокации не всю тяжёлую военную технику, часть которой находится в приграничных территориях Мургабского, Исфаринского и Лахшского районов Таджикистана, а также со стороны киргизской пограничной заставы и пограничного поста «Катта-Туз».

«Более того, таджикская сторона в нарушение ранее достигнутых договоренностей осуществляет «видимость» отвода тяжелой техники, маскируя их под гражданский транспорт, и, размещая в жилых кварталах приграничных населенных пунктов Ворух, Ходжайлоо, Сурх и Ляккон», — говорится в заявлении.

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