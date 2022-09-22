Москва, , 13:25 — REGNUM Русских героев мы должны были увидеть раньше, чем «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорящих с Зеленским, считает российский журналист Андрей Медведев. Комментируя 22 сентября в своем телеграм-канале известие о возвращении из плена ВСУ 55 военных России, ДНР и ЛНР по обмену, он пояснил:

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока не поймём, что инфовойна это второй фронт любых боевых действий, так и будем наступать на грабли, или на что там еще наступают. Ну такое, пахнет которое плохо. Пока ответственные товарищи не поймут, что решения надо согласовать скорее, что это сражение за умы и психику народов, пока не осознают, что у нас в стране не электорат живёт, а люди — будем ошибаться, ругаться и пытаться догнать. Не дело это. Совсем не дело.

Теперь снова о наших русских героях. Посмотрите на лица. На их разговоры с родными. Ну и сами себя спросите — оно того стоило, поменять наших на тот нацистский мусор. Что важнее, видеть тех в клетке суда или наших видеть в Чкаловском? Да, лучше конечно и то и другое. Но как есть, так есть. Мир не обещал нам соответствовать нашим представлениям о нём.

Денацифицировать, это собственно не только уничтожить и осудить Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там таких ещё несколько десятков тысяч. Вопрос в ликвидации системы, их породившей».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что находившиеся в плену у киевского режима 55 российских военнопленных возвращены в Россию, 22 сентября подтвердило Министерство обороны РФ. В СМИ обнародованы волнительные видеокадры с российскими военнопленными.

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