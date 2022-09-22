Тюмень, , 13:31 — REGNUM Старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко умерла в возрасте 105 лет. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил 22 сентября в своём телеграм-канале.

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал Моор.

Александра Васильевна Чебаненко родилась в 1917 году в Пензенской области. Её служба в армии продолжалась с 26 июня 1941 года по 26 января 1946 года. Она была фронтовой медсестрой, выносила раненых с поля боя, получила тяжёлое ранение. Участвовала в освобождении Киева и Ворошиловграда, победу встретила в Германии старшиной медицинской службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Тюмени торжественно отметили 105-летие ветерана Александры Чебаненко. В её честь устроили концерт и запустили фейерверк.

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