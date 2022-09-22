* запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявил, что маулави Хабибулла Ага, недавно назначенный министром образования в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеет ни светского, ни религиозного образования. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Напомним, 21 сентября радикалы опубликовали указ, приписываемый лидеру движения Хайбатулле Ахундзада, в котором говорится о новых назначениях на некоторые ключевые посты в кабинете этой группировки и некоторых провинциях.

В этом указе, который был опубликован на страничке официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиухллы Муджахида в «Твиттере», говорится, что маулави Хабибулла Ага, глава провинциального совета Кандагара, назначен министром образования.

Высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попросивший не называть его имени, сказал, что новый министр образования группировки не имеет религиозного и светского образования.

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«Назначение Хабибуллы Ага является неудачей для некоторых лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые приложили усилия для открытия средних школ для девочек», — отметил собеседник издания.

Придя к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек старше шестого класса. Несмотря на призывы мировых лидеров, афганского народа и международных организаций вновь открыть школы для девочек, они до сих пор этого не сделали.