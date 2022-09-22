Астрахань, 22 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Астраханским государственным медицинским университетом и Луганским государственным медицинским университетом им. святителя Луки подписано в рамках Каспийского международного медицинского форума в Астрахани, сообщили 22 сентября в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Подписи под соглашением поставили ректор АГМУ Ольга Башкина и ректор Луганского госмедуниверситета Александр Торба. Соглашение направлено на развитие образовательной, научной и клинической деятельности. Документ, например, предусматривает обмен студентами и опытом преподавания, проведение совместных научных исследований, конференций, семинаров.

Александр Торба отметил, что с 2014 года республики Донбасса находились в информационной блокаде, Россия одна из первых пришла на помощь и единственная активно поддерживала не только в гуманитарной части, но и в информационной.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин отметил, что регион участвует в восстановлении медколледжа в Луганской республике, который подвергся обстрелам ВСУ. Также астраханские медики проводят профилактические осмотры школьников — принято 1830 детей вместо запланированных 500.