Москва, , 13:22 — REGNUM Выборы президента Олимпийского комитета России (ОКР) и руководящего состава организации состоятся 20 декабря. Об этом 22 сентября сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков Marie-Lan Nguyen

«Исполнительный комитет ОКР назначил собрание на 20 декабря. На нём будут избраны президент и руководящий состав организации», — сказал Поздняков.

Напомним, 48-летний Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом и 10-кратным чемпионом мира по фехтованию на сабле. Он возглавляет ОКР с 2018 года. Кроме того, с 2016 по 2022 год он был главой Европейской конфедерации фехтования.

Читайте также: Европейская конфедерация фехтования лишила Позднякова полномочий президента