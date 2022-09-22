Париж, 22 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании и сообщества не заключать энергоконтракты по завышенным ценам, сообщает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Мы находимся в процессе пересмотра цен на газ и электроэнергию, возвращая к работе наши рынки газа и электроэнергии. В ближайшие недели мы обеспечим в Европе, с американцами и другими странами поиск более разумных цен и обеспечим видимость на рынке газа и цены на электроэнергию», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава государства попросил не поддаваться волнению, беспокойству или панике, а вместо этого сосредоточиться на «честных и справедливо распределяемых разумных усилиях».

«Мы сможем пережить зиму, если каждый будет играть свою роль», — добавил Эммануэль Макрон.

По словам президента, Франция будет экспортировать газ из Норвегии, и будет импортировать электроэнергию, чтобы решить проблему недопроизводства в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французского государства отстаивал «необходимость» пенсионной реформы для финансирования других затратных проектов.