Москва, 22 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Данные об ажиотаже в российских аэропортах являются преувеличенными. Об этом 22 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он прокомментировал информацию о том, что после объявления частичной мобилизации в России возник ажиотаж в аэропортах и на КПП.

По словам пресс-секретаря президента, это «очень сильно преувеличено», также он добавил, что существует «много фейков».