Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM К работе по осуществлению частичной мобилизации граждан в Петербурге приступили городская призывная комиссия по мобилизации и 18 районных призывных комиссий по мобилизации, сообщили 22 сентября в Смольном.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

В составе комиссий — сотрудники военкоматов, силовых структур, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также председатели военно-врачебных комиссий.

Напомним, что призывную комиссию по мобилизации в Санкт-Петербурге возглавляет губернатор Александр Беглов, его заместителем является военный комиссар города Сергей Качковский.

Последний сообщил, что для проведения мобилизационных мероприятий в городе создана и подготовлена база мобилизационного развёртывания. В её состав входят участки оповещения, штабы оповещения и пункты предварительного сбора граждан. Уже подготовлены документы и материальная база по обеспечению призыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов назвал указ президента о мобилизации трудным, но необходимым шагом