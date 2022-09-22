Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. К работе по осуществлению частичной мобилизации граждан в Петербурге приступили городская призывная комиссия по мобилизации и 18 районных призывных комиссий по мобилизации, сообщили 22 сентября в Смольном.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

В составе комиссий — сотрудники военкоматов, силовых структур, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также председатели военно-врачебных комиссий.

Напомним, что призывную комиссию по мобилизации в Санкт-Петербурге возглавляет губернатор Александр Беглов, его заместителем является военный комиссар города Сергей Качковский.

Последний сообщил, что для проведения мобилизационных мероприятий в городе создана и подготовлена база мобилизационного развёртывания. В её состав входят участки оповещения, штабы оповещения и пункты предварительного сбора граждан. Уже подготовлены документы и материальная база по обеспечению призыва.