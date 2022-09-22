Москва, , 13:19 — REGNUM В последнее время возникает всё больше фейковой информации по поводу миграции граждан России после объявления мобилизации. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Кремле назвали «преувеличением» и «фейком» информацию об ажиотаже на российских границах», — заявил Песков.

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее — она очень сильно преувеличена. Пункты переходов и так далее — очень много фейковой информации на этот счёт появляется. Поэтому здесь нужно очень внимательно относиться, чтобы не становиться жертвой лживой информации на этот счёт», — указал он.