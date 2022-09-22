Белгород, , 13:24 — REGNUM Территориальные избирательные комиссии Белгородской области будут действовать на постоянной основе и получат статус юрлица. Региональный закон приняли 22 сентября депутаты областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Заседание Белгородской областной думы https://www.belduma.ru/

Согласно документу, во всех 22 муниципалитетах предусматривается введение государственной должности Белгородской области — председателя территориальной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе. Кроме того, по решению ТИК также смогут работать заместитель председателя и секретарь, и эти должности также будут являться государственными.

«Пока в регионе на таких условиях выполнять свои полномочия будут только два заместителя председателя и два секретаря территориальных избирательных комиссий в Белгороде и в Старом Осколе», — уточнили в облдуме.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.