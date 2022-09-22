Донецк, 22 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает 22 сентября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколки снаряда

Обстрел зафиксирован в 12:40 с позиций ВСУ в Озеряновке. По Гольмовскому выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Днём ранее Гольмовский обстреливали дважды. ВСУ выпустили по нему 11 снарядов калибра 152 мм в 07:40 и 11:30.

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