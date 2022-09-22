Красногорск, , 13:17 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2022 года в Подмосковье продолжает снижаться аварийность на дорогах. Об этом сообщает телеграм-канал региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

При этом положительная динамика фиксируется по всем основным показателям аварийности. Всего на дорогах региона произошло на 13,7% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период 2021 года. При этом количество погибших и раненых в авариях снизилось на 11,3% и 15,3% соответственно. Также за 8 месяцев 2022 года удалось снизить общее число столкновений транспортных средств и погибших в них с начала года на 15% и на 25% соответственно.

«Повышается как качество дорожно-транспортной инфраструктуры, так и безопасность на дорогах. Также снижать уровень аварийности на подмосковных дорогах помогают комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ни для кого не секрет, что многих водителей они дисциплинируют — заставляют снижать скорость движения и в целом повышают культуру вождения», — сообщила генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

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