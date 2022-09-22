Москва, , 13:15 — REGNUM Доллар, который в моменте нарушал целостность зоны 62,50 руб. впервые с начала августа, завершил торги 21 сентября символическим приростом, закрывшись в области 60,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 22 сентября, пара доллар/рубль и вовсе оказалась под давлением, снова торгуясь вблизи психологически значимого уровня 60 руб. и теряя с начала сессии 0,7%.

Российская валюта показала лишь кратковременную реакцию на новость о частичной мобилизации в России.

Более того, рубль проигнорировал повсеместное долларовое ралли в ответ на еще одно масштабное повышение ставки ФРС США, которое сопровождалось агрессивными комментариями.

Равнодушной российская валюта осталась и к подтверждениям работы правительства РФ над бюджетным правилом, которое, впрочем, не вернется в ближайшее время.

По сути, доллар/рубль продолжает двигаться в боковике, но с более эмоциональными всплесками волатильности, которые при этом не меняют общей картины.

В центре внимания по-прежнему находится уровень 60 руб., в случае утраты которого быки по USD рассчитывают на зону 59,50 руб., которая неоднократно оказывала паре поддержку.

При ослаблении рубля первым делом потребуется уверенный прорыв зоны 61,60-61,70 руб.», — считает эксперт.

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