Стокгольм, , 13:17 — REGNUM 22 сентября тема частичной мобилизации в Российской Федерации оказалась на передовицах крупнейших шведских изданий.

Утренние газеты Broppress.ru

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Так, крупнейшая деловая газета DI пишет, что частичная мобилизация в России усиливает серьезность трех важных процессов в Швеции: членство страны в НАТО, перевооружение армии и формирование правительства. По мнению журналистов издания, Швеция должна «перейти на максимальную скорость», когда дело доходит до первых двух.

Редакция Expressen пишет, что западный мир должен продолжать поддерживать Киев, даже если цены на электроэнергию и инфляция взлетят до небес. Журналисты также призвали следующего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона действовать «жестко и решительно».

Газета Sydsvenskan пишет, что ни Киев, ни Запад не могут позволить России выиграть.

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