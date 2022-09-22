Пенза, 22 сентября 2022, 13:16 — REGNUM Снижение числа пожаров и чрезвычайных ситуаций на воде регистрируется в Пензенской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
Он отметил, что Пензенская область является одним из регионов Поволжья, где статистика по пожарам оптимистична. Также в области удалось добиться снижения количества чрезвычайных ситуаций на воде.
По статистике, возгораний в жилом секторе стало меньше, чем в 2021 году на 18,3%, на 9,4% уменьшилось число погибших в огне людей.
По словам губернатора Олега Мельниченко, позитивная динамика — заслуга совместной работы муниципальных образований, МЧС, полиции, органов государственной власти.
Для совершенствования региональной системы ГО и ЧС по итогам командно-штабных учений будут подготовлены рекомендации.
Напомним, в Пензенской области с 20 по 22 сентября проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Синькова.
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