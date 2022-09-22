Пенза, 22 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Снижение числа пожаров и чрезвычайных ситуаций на воде регистрируется в Пензенской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Он отметил, что Пензенская область является одним из регионов Поволжья, где статистика по пожарам оптимистична. Также в области удалось добиться снижения количества чрезвычайных ситуаций на воде.

По статистике, возгораний в жилом секторе стало меньше, чем в 2021 году на 18,3%, на 9,4% уменьшилось число погибших в огне людей.

По словам губернатора Олега Мельниченко, позитивная динамика — заслуга совместной работы муниципальных образований, МЧС, полиции, органов государственной власти.

Для совершенствования региональной системы ГО и ЧС по итогам командно-штабных учений будут подготовлены рекомендации.

Напомним, в Пензенской области с 20 по 22 сентября проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Синькова.

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