Москва, , 13:14 — REGNUM В Кремле не могут комментировать информацию по поводу обмена пленными с киевским режимом. Об этом 22 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», — заявил Песков.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что 55 военнослужащих российской армии вернулись в Россию в рамках обмена пленными.