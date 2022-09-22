Кабул, , 13:13 — REGNUM Египетские дипломаты покинули Афганистан после роста напряжённости между разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посольством Египта в Кабуле. Об этом надёжные источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили газете 8 Sobah.

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Напряжённость возникла из-за спора по поводу участка земли, принадлежащего Египту в Кабуле. По словам собеседников, группа из 18 египетских дипломатов вылетела из Кабула в Объединённые Арабские Эмираты, а оттуда в Каир.

Согласно информации, этот участок земли, который в прошлом был собственностью департамента национальной безопасности, был передан посольству Египта, и затем сдан посольством в аренду Великобритании за большие деньги. После возвращения к власти разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовала вернуть этот участок земли, но посольство Египта выступило против этого. Споры из-за этого участка продолжалась около семи месяцев, и стороны не смогли прийти к соглашению.

Хотя МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытался урегулировать конфликт, в разведывательном управлении заявили, что спор происходит между посольством Египта и этим ведомством, и министерство иностранных дел не должно в него вмешиваться.

Наконец, после нескольких месяцев споров, посольство Египта объявило талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что отзывает своих дипломатов из Кабула.

По данным источников, разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас пытается вступить в диалог с Египтом, но пока эти усилия не увенчались успехом.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане группировка приложила немало усилий для установления дипломатических отношений со странами мира, но это не дало результатов.

Египет стал первой страной, отозвавшей своих дипломатов из Афганистана из-за подобных разногласий.