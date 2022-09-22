Таллин, , 13:12 — REGNUM К пяти годам с половиной года лишения свободы «за антигосударственную деятельность» приговорил правозащитника Сергея Середенко Харьюский уездный суд в Таллине. Об этом 22 сентября сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Сергей Середенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что суд по делу правозащитника проходил в закрытом режиме, однако оглашение приговора было открытым.

«Суд приговорил Сергея Середенко к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за антигосударственную деятельность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как утверждают следователи, в период с 15 ноября 2009 года до момента своего задержания 3 марта 2021 года Середенко якобы «сознательно установил и поддерживал отношения» против Эстонии с неназванными семью лицами, которые также якобы действовали в интересах и от имени государственных органов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии, имеющие огнестрельное оружие, якобы могут быть опасны.