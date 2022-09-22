Донецк, 22 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В результате обстрела рынка в Донецке погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«По предварительным данным, при обстреле Крытого рынка погибли как минимум пять человек», — написал Кулемзин в личном телеграм-канале.

Он добавил, что данные уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие и раненые.