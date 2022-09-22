Нью-Йорк, США, , 13:10 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает «незаконным» нахождение российских миротворцев в Приднестровье. Об этом она заявила на сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

Майя Санду European People's Party

«Незаконное присутствие российских военнослужащих в регионе нарушает нашу нейтральность и повышает риск безопасности нашей страны», — заявила Санду.

Она потребовала полностью вывести миротворцев РФ из региона. Также она призвала ликвидировать запасы оружия в Кобасне, оставшиеся там в складах со времён СССР.

Напомним миротворцы находятся в Приднестровье на основании договора между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем. При этом Санду, заявляя о стремлении к миру, отказывается не только от участия в переговорах с Москвой, но и от переговоров с главой ПМР Вадимом Красносельским.

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